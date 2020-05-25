В Москве задержали трех участников перестрелки, произошедшей накануне на Каширском шоссе

Об этом рассказали в Следственном комитете, не раскрыв причин громкого конфликта.

По факту стрельбы в районе жилого комплекса «Ясный» заведено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более человек, незаконном обороте оружия и хулиганстве, совершенном группой лиц. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета. Допрошено больше 15 очевидцев и участников конфликта, трое подозреваемых задержаны. По месту их жительства провели обыски, в результате которых было найдено огнестрельное оружие. Следствие назначило ряд экспертиз.

При этом официальные лица пока не торопятся раскрывать какие-либо версии перестрелки, которая накануне потрясла всю Москву. В заявлении СК лишь говорится, что стрельбу устроили на парковке две группы мужчин, в результате один человек получил ранение.

Инцидент на юге столицы произошел при свете дня и был снят на видео сразу несколькими очевидцами. На этих записях видно, что участники конфликта передвигались на нескольких машинах и обстреливали друг друга из полуавтоматического оружия.

Ранее сообщалось, что в перестрелке участвовали как минимум восемь человек.

Причиной перестрелки на юге Москвы стал бизнес-конфликт в ритуальной сфере, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его данным, в конфликте участвовали две конкурирующие фирмы. Собеседник агентства назвал произошедшее выяснением отношений в стиле 90-х годов.

Это была разборка между сотрудниками ритуальной компании «Гранд Ритуал», — утверждает главный редактор интернет-издания «База» Никита Могутин.

По словам Могутина, скорее всего, данная перестрелка не имеет отношения к тому, что происходит в московских похоронных агентствах. Речь идет о разборках внутри одной конторы.

Ритуальный бизнес всегда был связан с криминалом и в основном устроен «вчерную», — сказал «Эху Москвы» спецкор издания «Медуза» Иван Голунов.

Он добавил, что, как правило, ритуальные службы покупают информацию об умерших у «скорой помощи» и полиции.