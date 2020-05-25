Уровень безработицы в Москве растет

На бирже труда зарегистрировались 130 тысяч человек, — рассказал РИА заместитель мэра Владимир Ефимов. По его словам, выплаты безработным составляют 19,5 тысяч рублей. Ефимов рассказал, что на следующем этапе снятия ограничений в Москве откроются непродовольственные магазины. Затем должны заработать компании сферы услуг. Когда это произойдет, чиновник не уточнил.

Согласно указу мэра, ограничения в Москве действуют до 31-го мая. С сегодняшнего дня в столице возобновили работу каршеринг и многофункциональные центры госуслуг.