Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом

Он сообщил об этом в видеообращении, которое опубликовано в социальной сети ВКонтакте. Кроме того, в больнице находятся еще несколько чиновников. В пресс-службе регионального правительства «Коммерсанту» сообщили, что Шолбан Кара-оол находится в республиканской инфекционной больнице. Его самочувствие нормальное.