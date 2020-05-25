Причиной перестрелки в Москве стал конфликт между двумя компаниями, которые оказывают услуги в ритуальной сфере

Причиной перестрелки на Каширском шоссе в Москве стал конфликт между двумя компаниями, которые оказывают услуги в ритуальной сфере, — сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Общее количество участников перестрелки устанавливается. Это жители Москвы и Оренбургской области. Сегодня Следственный комитет сообщил о задержании трех человек. Их подозревают в покушении на убийство, незаконном обороте оружия и хулиганстве. По данным СМИ, участники конфликта использовали травматическое оружие и охотничьи ружья. Есть пострадавшие, их количество уточняется.