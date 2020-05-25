Япония полностью сняла режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране из-за коронавируса

Власти объявили об этом после того, как заболеваемость резко снизилась.

Режим ЧС в Японии до сегодняшнего дня продолжал действовать в пяти крупнейших префектурах, в том числе в столице Токио. При этом в середине апреля из-за коронавируса его распространили на всю страну и продлили до 31 мая. Однако еще в середине мая в большинстве регионов чрезвычайная ситуация была отменена. Теперь же премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о снятии режима и в остальных префектурах.

О том, что страна больше не нуждается в чрезвычайном положении, еще утром сообщили в министерстве по делам восстановления экономики. Впрочем, власти пояснили, что пока речь не идет о снятии всех ограничений: например, жителей просят воздержаться от поездок между префектурами до конца мая. Кроме того, ситуацию с распространением коронавируса в японском кабинете министров намерены пересматривать каждые три недели.

Между тем уже почти две недели число заболевших в стране не превышает ста человек в сутки, хотя за последний день и был отмечен небольшой рост примерно до 40 человек.

Всего в Японии коронавирусом заразились около 17 тысяч человек, в их числе и пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. Из них почти 14 тысяч выздоровели, а еще 850 человек умерли.