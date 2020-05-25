Дело «Сети» рассмотрят без слушателей

Сегодня западный особый военный суд продолжит изучать обвинения против петербургских подозреваемых по делу так называемой террористической организации. О том, что будет происходить в зале заседаний — Марк Нуждин



Защита обвиняемого Виктора Филинкова подготовила ходатайство, в котором попросит суд отложить рассмотрение громкого дела. Адвокат Евгения Кулакова считает, что решение не допускать на процесс слушателей и прессу нарушает принцип открытости суда. Если судьи откажут, тогда представители подсудимых потребуют открыть зал для всех желающих. В любом случае защита готова транслировать слушания в интернет. Напомню, по версии следствия петербуржцы Виктор Филинков и Юлий Бояршинов участвовали в так называемом террористическом сообществе «Сеть» (организация, запрещенная в России). Ранее журналисты также не могли попасть на заседания. Приставы не пускали публику в здание Западного Окружного военного суда, где проходили слушания. Они объясняли это тем, что места в зале не хватит. Позже адвокаты подозреваемых и правозащитники добились открытого слушания. Заседание начнётся в два часа дня.

Ранее семь пензенских обвиняемых по этому делу получили большие сроки лишения свободы. Организация «Сеть» признана террористической и запрещена в России.