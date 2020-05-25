Столичные следователи выясняют обстоятельства перестрелки на юге города

Сегодня в Следственном комитете уточнили, что допрошены 15 свидетелей. При этом задержаны не 8 или 9, как утверждалось ранее, а трое. У подозреваемых проведены обыски, изъято огнестрельное оружие.

Напомню, в результате вчерашней перестрелки на Каширском шоссе пострадали два человека.

Это была разборка между сотрудниками ритуальной компании «Гранд Ритуал», — утверждает главный редактор интернет-издания «База» Никита Могутин.

По словам Могутина, скорее всего, данная перестрелка не имеет отношения к тому, что происходит в московских похоронных агентствах. Речь идет о разборках внутри одной конторы.

Специальный корреспондент издания «Медуза», автор расследований о ритуальных услугах Иван Голунов назвал вполне состоятельной информацию СМИ о том, что перестрелка, которая произошла в Москве накануне, якобы оказалась внутренней разборкой между сотрудниками ритуальной компании «Гранд Ритуал». Об этом журналист сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ритуальный бизнес довольно криминогенный и в основном устроен в черную. Как правило, работа ритуальных служб в Москве начинается с того, что они покупают звонки о смертях людей у «скорой помощи», полиции, что само по себе нелегально. Затем они приходят к родственникам и, глядя на их благосостояние, пытаются назначить какую-то цену на свой вкус, которая не фиксирована», — рассказал И.Голунов.

Он уточнил, что посмотрел упоминания о компании «Гранд Ритуал» в интернете. «Практически все отзывы объединены тем, что после прихода сотрудников «скорой помощи» в дверь позвонили неизвестные люди, с ними был оформлен договор на похороны, и затем возникли какие-то сложности. То есть мы понимаем, что эта компания работала в той самой черной зоне», — отметил журналист.

О том, что перестрелка, которая произошла в Москве накануне, оказалась внутренней разборкой между сотрудниками ритуальной компании «Гранд Ритуал», сообщило издание Baza. По данным СМИ, они стрелялись из-за денег, которых руководство недосчиталось во время проверки деятельности дочерней компании.