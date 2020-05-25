В интернет попала аудиозапись, на которой глава Липецкой области обсуждает, как переписать статистику по коронавирусу

В интернет попала аудиозапись, на которой глава Липецкой области Игорь Артамонов обсуждает, как переписать статистику по коронавирусу. Глава региона подтвердил подлинность разговора, но заверил, что речь шла не об этом.

В разговоре, аудиозапись которого сегодня опубликовали несколько телеграм-каналов, участвовали липецкий губернатор и несколько его подчиненных. Из уст Игоря Артамонова, в частности, прозвучала фраза о необходимости «поменять цифры», иначе о регионе «плохо подумают». Глава области требовал привести данные, «которые соответствуют факту», получив ответ, что это сложно. В беседе с интернет-изданием Znak.com Артамонов подтвердил подлинность разговора, пояснив, что реальное число заболевших коронавирусом в области больше, чем отражено в данных статистики. По словам губернатора, он просил у подчиненных привести реальные цифры. Артамонов назвал это «обычной ситуацией» и дал понять, что увольнять чиновников не планирует.

Совсем недавно Артамонов уже оказывался в центре скандала, связанного с публикацией его разговора. В беседе с мэром Липецка он обсуждал применение химикатов против нарушителей режима изоляции. Представители главы региона тогда заявляли, что его слова вырвали из контекста.

По официальным данным, в Липецкой области зафиксировано около 1700 случаев заражения коронавирусом. Пять человек умерли.