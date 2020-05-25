В Японии полностью снимается режим чрезвычайной ситуации, введенный в апреле из-за распространения коронавируса

Речь идет о территории всей страны. Премьер-министр Синдзо Абэ утверждает, что Японии удалось справиться с эпидемией всего за полтора месяца. Однако при этом он призвал людей приложить усилия по созданию нового стиля жизни – то есть соблюдать меры предосторожности.