Сегодня будет избрана мера пресечения Алексею Барышникову

Который в субботу захватил заложников и угрожал взорвать отделение Альфа-банка в Москве.

Следователи попросили суд арестовать Барышникова. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Москве. Ранее подозреваемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Инцидент произошел 23 мая в отделении «Альфа-банка» на Земляном Валу. Мужчина зашел в отделение банка и сообщил, что у него есть бомба, и он намерен взорвать отделение. В этот момент в здании находились шесть человек.

Барышникова задержали при участии бойцов специального отряда быстрого реагирования. Ни взрывчатки, ни оружия у него не было. Следователи завели уголовное дело по статье «захват заложников».

Во время допроса Алексей Барышников признал свою вину. Однако, о цели своих действий ничего определенного не сообщил.