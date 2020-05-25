Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тысяч человек

Согласно официальным данным, за последние сутки было выявлено около 9 тысяч случаев заражения.

Заболеваемость коронавирусом в России, по данным Оперативного штаба, продолжает оставаться примерно на одном уровне: за последние шесть дней она лишь раз превысила отметку в 9 тысяч человек. На Москву при этом приходится уже менее трети новых случаев – около 2,5 тысяч. По несколько сотен заболевших за сутки в Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также Свердловской и Нижегородской областях. Больше сотни заразившихся еще в 10 регионах. В целом уже в 60 российских регионах их общее число превышает тысячу человек.

Смертность же, по данным оперативного штаба, за сутки снизилась на треть. От коронавируса, как сообщается, умерли 92 человека против 153 днем ранее. Лидером по этому показателю остается Москва: в столице умерли с начала эпидемии уже более 2 тысяч человек – это две трети от общего числа. Выздоровели же за сутки в России почти 5,5 тысяч заболевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключала рост смертности от коронавируса вслед за преодолением пика эпидемии.