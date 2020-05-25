Глава ВЦИОМ объяснил, откуда взялась цифра в 27% в статье Bloomberg о рейтинге Путина

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», откуда взялась цифра в 27% в статье Bloomberg о рейтинге Владимира Путина, и назвал эту публикацию «плохой и непрофессиональной работой журналистов».

«Этот вывод они проиллюстрировали данными с нашего сайта, не имеющими отношения к рейтингу Путина в обычном понимании. Они не стали брать рейтинги о доверии к Путину, о рейтинге его работы на этом посту. А вместо этого взяли ответы из опроса: «Назовите 4-5 российских политиков, кому вы больше всего доверяете», — пояснил директор ВЦИОМ.

В.Федоров отметил, что делать подобные публикации на основании одного опроса в принципе некорректно. «Почему они взяли только один рейтинг и на его основе сделали вывод про то, что Путин теряет поддержку людей? Это вывод неправомерный. Можно посмотреть на другие показатели, например, на наши — они висят на том же сайте, или на показатели ФОМа и «Левады-центра». Тогда станет понятно, что ничего подобного – падения поддержки и доверия – не происходит», — подчеркнул он.

В.Федоров уточнил, что «по другому опросу уровень поддержки главы государства составляет 67%, и там уже месяцы ничего не меняется, а рейтинг оценки работы Путина на посту президента составляет 63%». «Как только эти данные приходят, мы вывешиваем их на сайт, в том числе делаем аналитический обзор. В пятницу мы повесили данные всех трех рейтингов – табличку с цифрами 27, 67 и 63. Уверен, что журналисты Bloomberg на это посмотрели, но из всех трех взяли только один», — добавил он.

В.Федоров также отметил, что ему лично никто из этих журналистов не звонил и в пресс-службу ВЦИОМ за комментариями не обращался. «Это плохая, непрофессиональная работа. Я надеюсь, что это была досадная ошибка, за которую они извинятся. Но пока они отговариваются», — заключил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга российского президента Владимира Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что «рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом».