Депутат МГД: Следующим этапом смягчения режима в Москве должно быть разрешение прогулок и спорт на открытом воздухе

Следующим этапом смягчения режима самоизоляции в Москве должно быть разрешение прогулок и занятий спортом на открытом воздухе. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарья Беседина.

«Сейчас наиболее важная вещь — это разрешить москвичам прогулки и занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением дистанции. Это необходимо для здоровья», — подчеркнула она.

В этих целях депутат также предлагает открыть парки.

Что касается возобновления работы непродовольственных магазинов, по словам Д.Бесединой, это сложное дело, которое требует специальной подготовки, и здесь она давать комментарии затруднилась.