Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин: Россия должна немедленно начать работу по созданию новой орбитальной станции

Россия должна немедленно начать работу по созданию новой орбитальной станции, — так считает директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В интервью радиостанции «Комсомольская правда» он сказал, что Россия всегда была лидером в этом направлении. Вопрос, будет ли станция посещаемой или обитаемой, международной или национальной, следует решить в ближайшее время.