Московские таксисты могут в ближайшее время столкнуться с массовой отменой пропусков

Это связано с особенностями оформления документов.

Угроза аннулирования пропусков нависла над компаниями Gett и «Везет». Количество разрешающих проезд документов превысило среднесписочную численность. Это подтверждается данными, которые РБК обнаружил в «Московского инновационном кластере», куда входят обе компании. Проблемы возникают у тех, кто хочет оформить пропуск на машины бизнес-класса и любые другие, кроме авто с желтыми номерами.

Возможно, некоторые водители нелегально оформляли на себя пропуск для перемещения по городу, использую ИНН агрегаторов. На профессиональных форумах таксистов один из пользователей пожаловался, что регистрация пропуска с использованием реквизитов «Яндекса» провалилась, а данные «Ситимобил» помогли получить заветное разрешение.

Оформить пропуск удается с помощью ИНН компаний, которые не связаны с перевозками. РБК сообщает о регистрации через данные сети «Ашан» и ретейлера Wildberries. Индивидуальные предприниматели рассказали изданию, что также предпочитают вводить в систему реквизиты сторонних фирм, чтобы их собственные данные не попали в электронные системы столичной мэрии.

Департамент информационных технологий ранее заявил об открытии онлайн-сервиса, который позволит руководителям организаций самостоятельно управлять пропусками своих сотрудников.