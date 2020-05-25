Сразу в нескольких странах мира сегодня ослабили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

Власти государств приняли такие решения из-за снижения уровня заболеваемости.

Очередной этап ослабления карантинных ограничений объявлен на Украине: там сегодня вновь открываются детские сады. При этом воспитателям придется следить за соблюдением новых мер безопасности, включающих максимальное дистанцирование. В Киеве и Харькове снова заработало метро. Смягчают режим и в некоторых городах Казахстана: в частности, в Алма-Ате возобновили работу кафе и торгово-развлекательные центры. В Чехии ослабляют масочный режим – теперь носить маски нужно будет лишь в общественном транспорте и закрытых общественных помещениях. Испания открывает пляжи для купания, а также разрешает собрания группами до 10 человек. Еще дальше решили пойти власти Исландии: там сегодня снимают режим чрезвычайной ситуации, открывают бары и разрешают собрания людей численностью до 200 человек.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во всем мире достигло примерно 5,5 миллионов человек.