Желающих в первый день после снятия ограничений воспользоваться услугами каршеринга в Москве не так много

Желающих сегодня, в первый день после снятия ограничений, воспользоваться услугами каршеринга в Москве не так много. Как рассказала в интервью «Эху Москвы» сооснователь компании «БелкаКар» Екатерина Макарова, машин берут мало, поскольку мешает пропускная система, и автомобиль можно взять в аренду пока минимум на 5 дней.

Услуги каршеринга, предоставление которых возобновилось сегодня в Москве, пока не слишком востребованы из-за пропускного режима и установленных сроков аренды в минимум пять дней. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова.

«Каршеринг открылся частично — в формате пятидневной аренды. Пользователи спрашивают, когда мы откроемся в штатном режиме, так как очень многие люди проживают в Московской области и не имеют московских пропусков, которые действуют не менее чем 5 дней. Это является барьером», — отметила она. Как напомнила Е.Макарова, пропуска в Подмосковье отменены, а трафик между ним и Москвой очень значительный.

Что касается количества аренд, по ее словам, «пока оно очень скромное». Стоимость аренды машины на 5 суток в зависимости от модели составляет от 7 до 9 тысяч рублей.