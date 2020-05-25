В перестрелке в Москве пострадали два человека – изначально сообщалось об одном раненом

Все участники конфликта, который произошел накануне на юге города, задержаны.

Пострадавших двое, пишут агентства со ссылкой на источники. Это жители Мордовии и Самарской области в возрасте 38 и 36 лет. Они госпитализированы с ранениями поясницы, нижних конечностей и ягодиц, полученных, предположительно, в результате попадания охотничьих боеприпасов. О том, что одного из них доставили в больницу в состоянии средней тяжести, сообщалось еще накануне. По данным собеседников аентств, восемь человек задержаны, по меньшей мере четверо из них — приезжие из Оренбурга. Канал РЕН тв сообщает о девяти задержанных, среди которых боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев.

Несколько подозреваемых пытались сбежать от полиции на подземной парковке — видеозапись с камер наблюдения опубликовали в сети. По данным telegram-канала Baza, стрельба связана с внутренним конфликтом из-за денег между сотрудниками оренбургской ритуальной конторы «Гранд Ритуал». Произошла она накануне на территории автостоянки рядом с ЖК «Ясный» на юге Москвы. По предварительным данным, стреляли из травматических пистолетов и из охотничьих ружей.

Дело возбуждено по статьям о покушении на убийство, хулиганстве и незаконном обороте оружия.