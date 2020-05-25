Z Архив новостей новости
5 13 6 1696
11:02, 25 мая 2020

В перестрелке в Москве пострадали два человека – изначально сообщалось об одном раненом

Все участники конфликта, который произошел накануне на юге города, задержаны.

Пострадавших двое, пишут агентства со ссылкой на источники. Это жители Мордовии и Самарской области в возрасте 38 и 36 лет. Они госпитализированы с ранениями поясницы, нижних конечностей и ягодиц, полученных, предположительно, в результате попадания охотничьих боеприпасов. О том, что одного из них доставили в больницу в состоянии средней тяжести, сообщалось еще накануне. По данным собеседников аентств, восемь человек задержаны, по меньшей мере четверо из них — приезжие из Оренбурга. Канал РЕН тв сообщает о девяти задержанных, среди которых боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев.

Несколько подозреваемых пытались сбежать от полиции на подземной парковке — видеозапись с камер наблюдения опубликовали в сети. По данным telegram-канала Baza, стрельба связана с внутренним конфликтом из-за денег между сотрудниками оренбургской ритуальной конторы «Гранд Ритуал». Произошла она накануне на территории автостоянки рядом с ЖК «Ясный» на юге Москвы. По предварительным данным, стреляли из травматических пистолетов и из охотничьих ружей.

Дело возбуждено по статьям о покушении на убийство, хулиганстве и незаконном обороте оружия.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Расовые проблемы США Убийство безоружного чернокожего подростка в южном штате Джорджия вызвало волнения и обеспокоенность среди тёмнокожего населения, демократической части общества и всех тех, для кого справедливое правосудие не является пустыми словами…

5 108 6 11053 21.05
Блоги

Майкл Ходарковский профессор истории университета Лойолы в Чикаго

Об исторической правде Будем надеяться, что когда-нибудь настанут и в России другие времена, когда историки смогут писать книги, не оглядываясь через плечо и не задумываясь над реакцией официальных лиц…

5 159 6 20054 20.05
Блоги

+ Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Маска управляется рычагом, при нажатии на который открывается отверстие для рта…

5 63 6 8634 24.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Любите родину, мать вашу Проходили мы все это уже много раз. Ничего таким образом не добиться. Денежки потратить можно…

5 228 6 40406 24.05
Новости

На юге Москвы неизвестные накануне устроили 20-минутную перестрелку из пистолетов и охотничьих карабинов По предварительным данным, стреляли из охотничьих карабинов «Сайга» и «Вепрь», которые внешне похожи на автоматы…

5 36 6 8260
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Хуже не будет Дима Быков — умный человек. Но время от времени говорит необъяснимо глупые вещи. Только что прочёл его уверенный прогноз…

5 472 6 87125 23.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Инвестиции в здравоохранение — первый шаг к восстановлению экономики Почему не удастся восстановить экономику без существенного укрепления системы здравоохранения…

5 26 6 5018 24.05
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Бремя лидерства И вот теперь, подозреваю, Китай почувствует себя как Америка в прошлом веке, когда борьба с мировым империализмом будет означать национализацию китайских активов…

5 185 6 37100 20.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Скажи мне, кто есть пропаганда, а я скажу тебе, кто ты Поскольку переизбрание Трампа является буквально жизненно важной необходимостью для путинского режима (примерно как аппарат ИВЛ при коронавирусе), в ход брошено все…

5 304 6 60402 20.05
Блоги

Евгений Гонтмахер член экспертной группы «Европейский диалог»

«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…

5 36 6 7302 20.05
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3038181

5 35 6 7412 24.05
#слушать 50:43 ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Блоги

Алексей Мельников публицист

И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…

5 25 6 5827 21.05
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Ясно, что само голосование среди пандемии преступно. Поэтому к этому моменту пандемии де-юре официально не будет. К этому моменту выйдет Путин как её победитель…

5 362 6 86435 21.05
#слушать 41:16 8читать ;смотреть $скачать 9.4 МБ
Интервью 2020

Майкл Макфол гость: Майкл Макфол профессор Стенфордского университета, бывший посол США в России

Что значит «сильное государство»? Я считаю, что Путин действительно устроил новое государство у вас, которое сильнее насчет строить новые ядерные ракеты и послушать ваши телефоны. А насчет школ, насчет госпиталей, насчет дорог?..

5 52 6 12300 22.05
#слушать 48:28 8читать $скачать 11.1 МБ
Блоги

Ещёнепознер еженедельные беседы с интересными героями

+ Дети Иосифа. К 80-летию Бродского Дети Иосифа. К 80-летию Бродского О нас — целом поколении, выросшем под влиянием Бродского, так никогда не увидев его вживую, не услышав голоса, не искажённого записью…

5 27 6 6593 24.05
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Провал активного мероприятия «пленки Деркача» По его словам, все это вылилось в спецоперации против стратегических отношений Украины с США, «ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию»...

5 32 6 8000 22.05

Популярное за неделю

Новости

На юге Москвы неизвестные накануне устроили 20-минутную перестрелку из пистолетов и охотничьих карабинов По предварительным данным, стреляли из охотничьих карабинов «Сайга» и «Вепрь», которые внешне похожи на автоматы…

5 38 6 8431
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь все эти страсти, все эти ужасы, все эти подробности – это просто цвета на палитре кремлевских технологов, которые ежедневно заново будут писать картину «Вирус в России»...

5 37 6 109072 20.05
#слушать 52:11 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Что делать с людьми, у которых установлена инфекционная болезнь и они лечатся дома?
5 32 6 21578 19.05
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Силовики против Путина — 2 В будущем смогут, а пока нет. Так что я склоняюсь к той версии, что на это заявление Патрушеву отмашку дал сам Путин…

5 95 6 291342 21.05
Блоги

Максим Шевченко журналист

У тех, кто это писал Путину — совсем нет совести Куда обращаться (хоть поздно, хоть рано), когда ни врачей, ни медцентров нет там, где они раньше были Какое самолечение, когда цены на лекарства адские, КТ малодоступна, а в больницы — очереди?..

5 98 6 128151 18.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8543190
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4496175

Сегодня в эфире