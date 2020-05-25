Политолог Соловей: Слова Володина о подрывной деятельности США говорят о том, что его хотят снять с поста спикера ГД

Слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о подрывной деятельности США в отношении России и президента Владимира Путина говорят о том, что его хотят снять с поста спикера парламента. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Валерий Соловей.

«Есть одно очевидное объяснение – его хотят снять с поста председателя Госдумы и ему готовят пост вице-премьера. Володину этого категорически не хочется, поэтому он демонстрирует лояльность – источает ее всеми порами. Тем более это заявление соответствует максиме Володина: есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России», — сказал политолог.

Как пояснил В.Соловей, «Госдума – это отдельный институт, роль которого может вырасти в критических обстоятельствах дезинтеграции власти, в частности ослабления верховной власти». «Кроме того, как вице-премьер Володин не войдет в Госсовет, а это очень важно. Госсовет – это орган, который должен замещать президента в ситуации его недееспособности. По старой Конституции, в этом случае надо было бы объявлять выборы, а теперь будет просто Госсовет», — отметил эксперт.

В.Соловей также подчеркнул, что «Госсовет нужен как механизм досрочной преемственности власти», потому что, по мнению политолога, «до 2024 года Путин оставаться не планирует». «В 2017 году я говорил, что реально обсуждалась возможность досрочных президентских выборов в связи с теми же обстоятельствами, которые сейчас ограничивают возможности нахождения Путина на посту президента. Но сейчас эти обстоятельства уже непреодолимы никем», — заключил эксперт.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США через подконтрольные им СМИ, блогеров и оппозиционных политиков пытаются подорвать доверие граждан РФ к президенту Владимиру Путину, политика которого позволила вывести страну на новый уровень.