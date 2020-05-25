Власти Великобритании разработали план помощи стратегически важным компаниям, пострадавшим из-за пандемии

Как сообщает газета Financial Times, правительство сможет приобретать активы концернов и предприятий, крах которых нанесет непропорционально высокий ущерб экономике. Среди них авиационные, сталелитейные компании, а также автопроизводители. Британские власти еще в марте предоставили бизнесу кредитные гарантии более чем на 400 миллиардов долларов.