Сегодня российские спортсмены начнут тренировки на федеральных базах в Новогорске и Озере Круглом

О готовности номер один министр спорта Олег Матыцин рассказал Президенту России Владимиру Путину и получил от него добро, с условием, что будут соблюдаться все санитарные нормы, хотя глава государства и отметил, что, по сути, спортсмены живут в условиях карантина. О том, что база в Новогорске готова заявил ее директор Николай Доморацкий, который рассказал, что все сотрудник протестированы на коронавирус, а мощности позволяют принять 250-300 спортсменов. Работники будет работать вахтовым методом. Новогорск не закрыли и после введения изоляционных мер, но после нескольких случаев заражения распустили спортсменов по домам. Сейчас первыми вернулись фигуристы, легкоатлеты и пятиборцы. Гимнасты начнут тренировки на Озере Круглом.

Если ситуация с коронавирусом не ухудшится, 1 июня откроются базы в Краснодарском и Ставропольском краях и в Крыму.