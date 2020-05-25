Согласно официальной статистике в Москве снижается число жертв коронавируса за сутки

По последним данным мэрии, за воскресенье умер 41 пациент с подтвержденным COVID-19. Всего с начала эпидемии в столице умерли чуть более 2-х тысяч человек. При этом в мэрии подчеркивают, что за сутки выздоровели более 3700 пациентов.