Граждане Бельгии подали иск против руководства страны за ограничение своих свобод во время карантина

По мнению заявителей, власти просто скопировали предпринятые Китаем чрезвычайные меры без оглядки на права человека.

Разбирательство, которое скоро может стать в Бельгии одним из самых громких, инициировала группа из 40 граждан страны. Они подали в суд на бельгийское государство, МВД и лично главу ведомства Питера Де Крема. Адвокат истцов, слова которого приводит агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, назвал карантин «коммунистическим» и добавил, что следовало провести анализ этих мер с точки зрения прав человека. В МВД Бельгии заявили, что ничего не знают об иске, но при этом признают право граждан обращаться в суд. Также не поясняется, почему ответчиком было избрано именно это ведомство, поскольку решение о введении карантина принимал Национальный совет безопасности Бельгии, то есть речь идет о согласованных действиях всех государственных институтов страны.

Между тем, с 4 мая государство начало ослаблять карантинные меры: открылись магазины, музеи, парикмахерские, частично возобновилась учеба в школах.

По последним данным, в Бельгии коронавирусом заразились примерно 57 тысяч человек, больше 9 тысяч умерли.