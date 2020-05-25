Заявление об УДО организатора убийства Галины Старовойтовой сегодня рассмотрит суд в Петербурге

Заявление об условно досрочном освобождении организатора убийства Галины Старовойтовой сегодня рассмотрит суд в Петербурге.

Бывший депутат госдумы от ЛДПР Олег Глущенко хочет выйти на свободу по УДО. Сегодня суд рассмотрит его заявление. 5 лет назад Глущенко приговорили к 17 годам тюрьмы за организацию убийства своей коллеги по нижней палате парламента Галины Старовойтовой. Глущенко в ходе следствия дал показания также на лидера Тамбовской организованной преступной группировки Владимира Барсукова, который свою вину не признал. Тем не менее, в прошлом году его также приговорили к 24 годам колонии. В середине 2000-х по делу об убийстве Старовойтовой суд в Петербурге осудил еще троих человек, в том числе непосредственного исполнителя преступления. Однако заказчики до сих пор не найдены. Впрочем, по словам сестры погибшего политика Ольги Старовойтовой расследование дела находится на финальном этапе.

Галина Старовойтова была застрелена в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге в ноябре 1998 года