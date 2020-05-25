На голосовании по поправкам к Конституции дистанционное электронное голосование будет применено в нескольких регионах

На общероссийском голосовании по поправкам к Конституции дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах. Об рассказала в интервью «Российской газете» председатель ЦИК Элла Памфилова.

Дистанционное электронное голосование позволит гражданам проголосовать вне пределов своих округов без посещения избирательного участка. При этом Элла Памфилова уточнила, что в масштабах страны подобный формат применяться не будет. По ее словам, речь может идти не более чем о трёх-четырёх регионах. Где будут применяться технологии, ранее отработанные в Москве.



При этом, регион, который выразит желание провести голосование в электронном виде, должен «защитить» в ЦИК свою готовность выполнить все требования – отметила Памфилова.

Ранее в ЦИК отмечали, что с учётом ограничений, связанных с пандемией коронавируса, тема дистанционного электронного голосования стала весьма актуальной.

По данным «Коммерсанта», в администрации президента не хотят переносить голосование на осень и рассчитывают провести его в июне-июле.