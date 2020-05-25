В Москве возобновляют работы центру по оказанию государственных услуг

Учреждения будут функционировать в ограниченном режиме, по предварительной записи.

Мэрия открыла две трети всех многофункциональных центров «Мои документы» в самых густонаселенных районах, закрытых из-за коронавируса. Внутрь будут пускать только по предварительной записи. У посетителей будут измерять температуру и проверять наличие масок и перчаток. Список заработавших центров есть на сайте мэрии. Там же доступен перечень услуг, которые можно получить при личном обращении. В их числе оформление российского и заграничных паспортов и регистрация по месту жительства.

Откроет свои двери и сервисный центр «Московский транспорт», где водители, как и прежде, смогут оспорить выписанные штрафы за неправильную парковку и получить разрешение на вывоз машины со спецстоянки.

Автомобилисты без собственной машины теперь снова могут пользоваться каршерингом. Правда, власти установили для клиентов жесткие ограничения. Автомобиль можно арендовать не меньше чем на пять суток. Это объясняется санитарными нормами.

Столичная мэрия уже объявила об открытии непродовольственных магазинов на следующем этапе смягчения ограничений. Вслед за ней заработает и сфера бытовых услуг. Впрочем, заммэра Михаил Ефимов не уточнил сроки возобновления работ. Согласно указы Сергея Собянина, ограничения действуют до 31 мая.

В Москве за прошедшие сутки скончался 41 человек с диагнозом коронавирус. Смертность достигла минимума с 6 мая.