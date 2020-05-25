О пропавших детях сегодня напомнят в Москве

Информация о детях, которые ушли из дома и не вернулись, пропали по дороге из школы или заблудились в лесу, сегодня появится на медиафасаде Останкинской башни. На экранах целый день будут показывать видеоролик с фотографиями исчезнувших несовершеннолетних. Многих из них ищут уже не первый месяц и год. Останкино поддержит всероссийскую акцию «Чужих детей не бывает». Её устроили в социальных сетях и приурочили к Международному дню пропавших детей, который отмечают сегодня. В поисково-спасательном отряде Лизы Алерт, который 10 лет ищет и находит пропавших детей, отмечают, что эта проблема не оставляет равнодушными всё больше добровольцев. По информации волонтеров только в первые три месяца этого года пропали более тысячи ста детей, многих нашли, 15 несовершеннолетних погибли, поиски нескольких десятков человек продолжаются. По обобщённым данным, в России каждый год пропадает больше 15-ти тысяч детей.

Акции в поддержку пропавших детей пройдут сегодня во многих российских городах. Мероприятия также намерены поддержать футбольные клубы «Локомотив» и «Зенит». Команды разместят в социальных сетях видео с пропавшими детьми.