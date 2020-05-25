Губернатор Новосибирской области поручил полицейским более жестко реагировать на проведение уличных вечеринок в условиях ограничений. Андрей Травников назвал вопиющим фактом то, что произошло в городе в выходные. Жители Новосибирска устроили вечеринку на одной из центральных площадей. На многочисленных фото и видео десятки людей танцуют под громкую музыку на парковке. Некоторые из них делают это на автомобилях.