Министерство просвещения сегодня откроет горячую линию по организации детского летнего отдыха

Как ожидается, оздоровительная кампания для детей начнется с 1 июля.

Из-за того, что в последние месяцы многие школьники находились дома, возникла большая потребность в летнем отдыхе, и Министерство просвещения создало координационный центр, который будет отвечать за организацию этого процесса. На базе этого органа сегодня заработает горячая линия, с помощью которой граждане смогут получить ответы на интересующие их вопросы. Об этом ранее рассказал глава министерства Сергей Кравцов.

Между тем, Роспотребнадзор уже готовит рекомендации по поводу летнего отдыха. Ранее глава ведомства Анна Попова рассказала, что на первом этапе дети смогут отдыхать только в границах своих регионов. При этом на территории лагерей подопечные смогут находиться без масок. Сами учреждения должны будут обеспечить контроль за состоянием здоровья детей, а также необходимый уровень дезинфекции и дистанцирования.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса летние смены в детских лагерях могут сократиться с трех до двух недель.