Уполномоченный по защите прав предпринимателей Титов предлагает внести изменения в УК о налоговых преступлениях

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает внести ряд изменений в статьи Уголовного Кодекса о налоговых преступлениях. Свои инициативы омбудсмен изложил в докладе Владимиру Путину.

Борис Титов предлагает четко разграничить в законодательстве преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, и правонарушения о неуплате налогов. А также ввести суд присяжных для рассмотрения «предпринимательских» дел Копия материалов, направленных Президенту РФ, имеется в распоряжении ТАСС.

По данным омбудсмена, в 2019 году почти в два раза увеличилась доля обратившихся к нему предпринимателей, привлекавшихся к уголовной ответственности за налоговые преступления. При этом, основанием для возбуждения уголовных дел зачастую служат гражданско-правовые споры, а также ситуации, связанные с разрешением корпоративных конфликтов.

Чтобы не допустить возбуждение уголовных дел по обстоятельствам гражданско-правовых споров, Титов предлагает усилить надзор со стороны прокураторы.

Также Борис Титов считает необходимым обязать следствие дистанционно допрашивать предпринимателей, находящихся в розыске. Если их личность и местонахождение за рубежом подтверждены.