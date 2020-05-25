На предпринимателей города Заречный завели дела за несанкционированную акцию и нарушение режима самоизоляции

На предпринимателей г.Заречный Свердловской области завели дела за несанкционированную акцию и нарушение режима самоизоляции. В разгар пандемии коронавируса бизнесмены небольшого города публично похоронили свой бизнес.

Похороны бизнеса у ТК Галактика в Заречном прошли в среду, 20 мая. Бизнесмены, доведенные до отчаяния, установили у самого крупного в городе комплекса настоящий гроб, к которому возлагали цветы.

В воскресенье, 24 мая, стало известно о нескольких делах, заведенных на участников тех самых «Похорон бизнеса». Как заявил официальный представитель Свердловского областного управления МВД полковник Валерий Горелых, организатора и ещё пятерых участников намерены привлечь к ответственности по двум статьям: за нарушение порядка проведения общественных мероприятий и за нарушение режима самоизоляции. В региональном МВД подчеркнули, что проблемы бизнеса во время пандемии понятны, но в это же время указы главы государства и губернатора никто не отменял. «Поэтому не нужно путать демократию с вседозволенностью. Рисковать собственным здоровьем и здоровьем тысяч земляков в современной действительности — это не просто халатность, а преступление», — подытожил свой комментарий порталу Znak.com пресс-секретарь Свердловского управления МВД.

В пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режимы повышенной готовности и самоизоляции до 1 июня. В управлении Роспотребнадзора по региону считают, что начавшаяся неделя будет для Свердловской области пиковой по количеству выявленных случаев Covid-19.