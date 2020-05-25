Список высокопоставленных чиновников, заболевших коронавирусом, пополнил глава Тувы Шолбан Кара-оол

Шолбана Кара-оола положили в Республиканскую инфекционную больницу. Он находится под наблюдением врачей и начал получать необходимое лечение. Самочувствие у него нормальное, продолжает работать дистанционно, сообщили агентству в пресс-службе правительства региона. Первым о своей госпитализации рассказал сам глава Тувы в соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео из больничной палаты. По его словам, заразились еще несколько чиновников. Как отметил Кара-оол, все они знали, что могут заболеть, но, цитата, «кто-то должен работать, обязан нести ответственность». Он подчеркнул, что болезнь очень заразная и попросил граждан беречь себя, соблюдать самоизоляцию и заниматься профилактикой инфекции.

В Росси среди заразившихся коронавусом оказались сотрудники администрации президента, депутаты, сенаторы, премьер-министр и пресс-секретарь главы государства. Ранее в СМИ появилась информация о том, что с инфекцией в Москву госпитализировали и главу Чечни Рамзана Кадырова.

В Туве зарегистрирована более 700 случаев заболевания коронавирусом, одни человек скончался.