В рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет использоваться дистанционный формат

Об этом в интервью «Российской газете» заявила глава ЦИКа Элла Памфилова. Впрочем, пока речь идет не более чем о трех-четырех регионах, и то, если их руководители выступят с такой инициативой. Памфилова подчеркнула, что Центризбирком ориентирован в этом вопросе на постепенность и последовательность.