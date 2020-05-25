С сегодняшнего дня в Москве возобновили работу 88 многофункциональных центров из 130-ти

Пока их посетить можно только по предварительной записи. Центры также предоставляют не весь спектр услуг. В мэрии напоминают, что в помещении посетители должны использовать медицинские маски и перчатки. Важно приходить точно к назначенному времени.
2020-05-25T08:33:49+03:00
2020-05-25T08:33:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 25 мая 2020
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