Обвинение сегодня запросит в суде наказание для обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана

Под стражей фигурант дела находится уже около 1,5 лет.

Суд по громкому делу Уилана приближается к концу: стороны уже завершили представление доказательств, и уже сегодня прокурор запросит наказание, которого, по его мнению, заслуживает обвиняемый. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал адвокат американца Владимир Жеребенков. По его словам, он доволен тем, как прошел процесс, и нарушения прав его клиента на защиту допущено не было. При этом сам Уилан ранее жаловался, что ему не оказывают медицинскую помощь в СИЗО.

Обвиняемый, который, помимо гражданства США, имеет паспорта Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан в гостинице «Метрополь» в конце декабря 2018 года. По версии следствия, он получал секретные сведения на флэшке. В течение последних 10 лет Уилан неоднократно приезжал в Россию, и, по данным источников газеты «КоммерсантЪ», привлек внимание после того, как начал активно искать контакты среди российских силовиков. Защита же утверждает, что Уилана подставил знакомый сотрудник ФСБ.

По статье о шпионаже Уилану грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.