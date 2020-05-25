Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на арест создателя интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова

Защита намерена добиваться отмены ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тверской суд столицы ранее по ходатайству следствия арестовал Воронцова до 6 июля по статье о вымогательстве группой лиц. По версии полиции, создатель сетевого проекта в свое время в телефонном звонке потребовал от одного из сотрудников столичного полицейского главка крупную сумму денег, речь может идти о 300 тысячах рублей, за то, чтобы не публиковать его личные фотографии. Человек, признанный потерпевшим якобы платить отказался, а спустя время обратился с заявлением в правоохранительные органы. В квартире Воронцова в Москве прошел обыск, в котором участвовали бойцы спецназа. В субботу следственное управление МВД по Москве сообщало также, что помимо дела о вымогательстве, Воронцов стал фигурантом другого уголовного дела – о возможном распространении порнографии. На этот раз заявительницей стала неназванная женщина, сообщившая о публикации в социальных сетях ее интимных снимков.

Свою вину Владимир Воронцов не признает и считает уголовное

дело местью за свою публичную деятельность. Защита настаивает, что обвинение против него «основано на оговоре».