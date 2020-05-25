Девочку, с рождения жившую в столичном перинатальном центре, забрали в семью

Скандал из-за ребенка, который вот уже пять лет находится в больнице без медицинских оснований, разгорелся полгода назад.

Девочка в настоящий момент не находится в центре «Мать и дитя», где она провела всю жизнь. У ребенка все складывается хорошо. «Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке», — сказала агентству РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. При этом никаких подробностей о том, где именно находится девочка, в какой семье, она не раскрыла, отметив, что «есть определенные этические моменты», о которых омбудсмен не может говорить по просьбе всех участников процесса. Эта история прогремела в декабре, когда издание «Медуза» опубликовало статью, о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в перинатальном центре «Мать и дитя» — ее вернули в больницу родители вскоре после выписки. Семья отказывалась забирать ребенка все эти годы, утверждая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. С этим были не согласны врачи. Дорогостоящее содержание в центре оплачивал отец. В феврале суд ограничил родителей в правах на ребенка.

В начале апреля уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщала, что девочке нашли замещающую семью, но документы оформят после снятия карантинных ограничений по коронавирусу.