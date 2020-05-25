Глава Тувы Шолбан Кара-оол, заразившийся коронавирусной инфекцией, чувствует себя нормально

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что заразился коронавирусом. Также он рассказал, что в больнице лежат главы администраций муниципалитетов — Танды и Улуг-Хема. В обращении к жителям Тувы он подчеркнул, что болезнь очень заразная, и попросил граждан беречь себя, соблюдать самоизоляцию и заниматься профилактикой болезни.
2020-05-25T08:02:26+03:00
2020-05-25T08:07:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2648563-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3265459.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:02, 25 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…