Глава Тувы Шолбан Кара-оол, заразившийся коронавирусной инфекцией, чувствует себя нормально

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что заразился коронавирусом. Также он рассказал, что в больнице лежат главы администраций муниципалитетов — Танды и Улуг-Хема. В обращении к жителям Тувы он подчеркнул, что болезнь очень заразная, и попросил граждан беречь себя, соблюдать самоизоляцию и заниматься профилактикой болезни.