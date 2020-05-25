В Тбилиси проведут консультации по поводу отношений с Украиной после нового назначения Киевом Михаила Саакашвили

Исполнительный комитет Национального совета реформ на Украине бывший президент Грузии Михаил Саакашвили возглавил в этом месяце. Президент Владимир Зеленский назначил его 7 мая. После этого Грузия отозвала своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций.

В Тбилиси против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, он заочно осуждён и объявлен в розыск. Его назначение власти Грузии считают проблемным для отношений двух стран. Украинский президент назвал отзыв посла ошибкой.

Глава грузинского МИДа Давид Залкалиани обсудит сегодня ситуацию с отозванным послом. Раньше этого сделать было нельзя. По приезду на родину он находился на двухнедельном карантине.

Залкалиани сказал, что, несмотря на серьёзную проблему в отношениях с Украиной, Тбилиси продолжает сотрудничество. Возможность разрыва дипломатических отношений с Киевом не рассматривают, но у Грузии есть вопросы по поводу назначения на государственный пост политика, которого преследуют по закону, отметил глава МИДа.

Саакашвили после назначения сказал, что стране необходима «антиэлитная революция», которая позволит убрать от кормушки прежних людей». Напомним, что несколько лет назад политик возглавлял администрацию Одесской области, при президенте Порошенко был лишен гражданства и вернул его только после победы Зеленского.