В целом ряде стран сегодня по решению властей будут смягчены ограничительные меры из-за коронавируса

Впрочем, в большинстве случаев речь идет лишь о частичном выходе из режима изоляции. В Литве и Ливане сегодня начнут свою работу начальные классы общеобразовательных школ. В столице Украины Киеве запланировано возобновление работы метро при условии использования масок. Также будут открыты детские сады.

В Киргизии и Италии откроются фитнес-клубы, бассейны и спортивные залы, занимающиеся в которых не специализируются на контактных и командных видах спорта. В Казахстане и Индии вернутся к работе аэропорты для выполнения внутренних рейсов.

В Берлине прежде закрытые на фоне пандемии отели тоже смогут начать прием своих посетителей.

В Греции запланировано открытие ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания при соблюдении мер защиты. Будет снят и запрет поездок на острова этого государства.

В Чехии снимают обязательный режим ношения средств защиты органов дыхания на улице. Ограничительная мера сохранится только в магазинах, общественном транспорте и закрытых помещениях.

Кроме того, в Японии сегодня могут объявить о снятии длительного режима чрезвычайного положения. Решение об этом должна принять специальная комиссия, которая вынесет решении о динамике развития ситуации с эпидемией.