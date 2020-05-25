Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что заразился коронавирусом

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, кроме него госпитализированы еще несколько чиновников.

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность. В больнице сейчас лежат кроме меня председатель администрации Танды, Улуг-Хема, есть наши подчиненные. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Кто-то в легкой форме, кто-то лежит в реанимации. Но врачи молодцы, у нас все хорошо здесь, врачи стараются. Рано или поздно о моей болезни станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно. Это испытание мы пройдем, все будет хорошо», — сказал Кара-оол.