Жительницу Москвы, которая сдала тест на антитела, поместили на карантин без оповещения о его результате

Писательница и видеоблогер Ольга Миклашевская рассказала изданию «МБХ Медиа», что на прошлой неделе получила смс от мэрии с приглашением пройти проверку на иммунитет к новой инфекции.

Такие сообщения получили уже десятки тысяч москвичей. Вскоре ей позвонили и сказали, что антитела найдены. Пришла медик и уговорила подписать согласие на лечение на дому.

Оказалось, что это жесткий карантин — нельзя выйти даже вынести мусор. Только через три дня Миклашевская узнала результаты своих анализов. Она оказалась бессимптомной носительницей коронавируса.