Сегодня в российских школах пройдет последний звонок

Из-за пандемии сценарий праздника пришлось переписать. Основная часть, как и многое другое в эти дни, пройдет он-лайн, так, как старшеклассники и учились все это время. Последний звонок они проведут у мониторов.

Акция так и будет называться, и организовало ее Министерство Просвещения вместе с Российским движением школьников и ассоциации студенческого телевидения. Она начнется в 10 утра в сообществе ведомства и социальной сети «ВКонтакте».

Затем последует марафон, который откроет министр просвещения Сергей Кравцов. Его продолжат учителя и школьники со всей страны с поздравлениями и благодарностями.

В «Инстаграме» можно будет оценить специальные праздничные маски для фото. Парадную школьную форму выпускники примерят в сервисе «Тик-ток». В 11 часов каждого школьника пригласят выйти на балкон и прозвонить в колокольчик.

Праздничная перекличка Последнего звонка пройдет в прямом эфире телеканала «Россия» в программе Андрея Малахова, начиная с 18 часов.