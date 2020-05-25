Суд рассмотрит иск рекламного агентства к бывшему кандидату в губернаторы Петербурга режиссеру Владимиру Бортко

Компания требует оплатить услуги, которые оказала во время предвыборной компании. Речь идёт о сумме в 4 миллиона рублей.

Представители компании «Реклама-Центр» требуют взыскать их с режиссера Владимира Бортко. Тот заключил договор о размещении предвыборной агитации на все лето прошлого года. При этом оплатил политик только два месяца. Теперь с него требуют деньги за август.

Сам Бортко называет долг выдуманным. Он утверждает, что предложенная цена в итоге ему показалась завышенной, и он выбрал другую компанию, которая рекламировала его в последний месяц лета прошлого года. При этом его представители попросили проверить законность деятельности агенства «Реклама-Центр».

Напомним, Бортко в итоге снялся с выборов губернатора и участия в них не принял. Он объяснял это тем, что не верит в честность кампании.