Министерство экономического развития внесет в правительство новый план восстановления экономики

По данным источников, он рассчитан на три этапа до конца следующего года. Главная задача российской экономики — максимально быстро вернуться к росту после кризиса, вызванного коронавирусом.

Об этом рассказал глава Министерства экономического развития Максим Решетников, добавивший, что план ее восстановления сегодня представят правительству. С деталями документа ранее удалось ознакомиться агентству «Интерфакс».

Первый этап плана, названный «адаптацией», стартует в конце второго квартала этого года и продлится в течение третьего квартала. Ограничения, связанные с эпидемией, продолжат действовать, но при этом правительство постарается не допустить дальнейшего углубления рецессии.

Вторая его стадия, которая продолжится до конца второго квартала следующего года, предусматривает восстановление экономики. В большинстве регионов снимут ограничения, связанные с эпидемией. Начнется снижение уровня безработицы.

Наконец, третий и последний этап, получивший название «стадии активного роста», продлится до конца следующего года. Все ограничения будут полностью сняты, а страна должна выйти на устойчивые темпы прироста экономики.

По оценкам Минэкономразвития, падение российского ВВП по итогам этого года составит около 5%.