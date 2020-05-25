В Москве начнут ослаблять режим изоляции

Впрочем, гулять жителям столицы пока так и не разрешили. Работу возобновят многофункциональные центры госуслуг «Мои документы».

Откроют только МФЦ в густонаселённых районы Москвы с хорошей транспортной доступностью, говорится в указе на сайте мэра Собянина. Он уточнил, что это затронет почти 90 госучреждений. Посетить их можно по предварительной записи на сайте мэрии.

Снова станет доступна услуга каршеринга. Взять машину в аренду можно будет не меньше чем на пять дней. Для передвижения по городу необходим пропуск. Машина обязательно должна пройти дезинфекцию перед тем как её отдадут клиенту, сказал градоначальник.

Прогулки москвичам мэр не разрешил. Напомним, согласно рекомендациям Роспотребнадзора первый этап смягчения изоляции в российских регионах предполагает в том числе занятия спортом на открытом воздухе и прогулки не более двух человек.

При этом Собянин не раз говорил, что снимать ограничения в столице нужно с осторожностью. По его словам прогулки следует разрешить, когда новых заражённых коронавирусом в Москве за сутки будет не больше нескольких сотен человек.

С 12 мая в столице уже работают стройки и промышленные предприятия.