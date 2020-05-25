В Швеции запущена первая сеть мобильной связи пятого поколения

Накануне это сделал оператор Теле 2, сегодня должны запустить свои сети еще две компании — Telia и Ericsson. Новая технология обеспечивает скорость передачи информации на уровне 1 Гб/с, что почти в четыре раза выше, чем у поколения 4G. Правда большинство существующих телефонов не сможет ей воспользоваться.