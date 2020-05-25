В Швеции запущена первая сеть мобильной связи пятого поколения

Накануне это сделал оператор Теле 2, сегодня должны запустить свои сети еще две компании — Telia и Ericsson. Новая технология обеспечивает скорость передачи информации на уровне 1 Гб/с, что почти в четыре раза выше, чем у поколения 4G. Правда большинство существующих телефонов не сможет ей воспользоваться.
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«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
Реанимация российского туризма в этом году невозможна. Надвигается катастрофа Власти Крыма и других туристических регионов не понимают, что делать с туризмом, который сыпется на глазах. Открыть нельзя и держать закрытым тоже. Скажу свой прогноз — если Крым и откроется, то не раньше 1-15 июля, да и то, с серьёзными ограничениями…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…