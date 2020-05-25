Глава Центризбиркома сообщила, что электронное голосование по Конституции пройдет в нескольких регионах

В интервью «Российской газете» Элла Памфилова сказала, что речь идет о трех-четырех субъектах федерации. По ее словам, применяться будет технология, которую ранее использовали в столице. Прежде предполагалось, что электронное голосование пройдет только в Москве. Накануне вступил в силу закон, который разрешает проводить голосование по почте и интернету на выборах всех уровней.