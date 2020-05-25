В Дагестан прибыли дополнительные силы МЧС для масштабной дезинфекции

В трех районах республики будут работать в общей сложности 140 сотрудников ведомства, передает «Интерфакс». Ранее в Дагестан были направлены военные для развертывания медицинского центра. До этого на сайте мэрии Дербента были опубликованы выводы прибывших московских врачей. По их словам, цифры заболеваемости коронавирусной инфекцией и смертности от нее в республике занижены, поэтому в регионе возникла нехватка лекарств, поставки которых зависят от статистики.