В подмосковном Минздраве отрицают нехватку средств защиты и лекарств во временном госпитале в «Крокус Экспо»

В ведомстве утверждают, что все сотрудники прошли дополнительное обучение, передает Интерфакс. Ранее врачи рассказали телеканалу «Настоящее время», что им не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, а санитарами работают студенты немедицинских вузов, которые мало что умеют. Также медики жаловались на проблемы с выплатой зарплат.
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